基隆市議員林旻勳邀地方共組幸福冰箱，讓弱勢民眾得下一餐有著落，林旻勳指出，食物是每個人生存的必要條件之一，雖然處在這個和平且富足的年代，大部分的民眾生活無虞，但社會上其實存有很多我們無法想像，覺得不可思議的弱勢民眾，正為著下一餐的著落，可能沒飯吃而傷透腦筋，所以能夠飽餐一頓的我們，真的是非常幸福。

林旻勳指出，台灣每年居然有約275萬公噸的食物遭到浪費，所以他與里長方荷生、碇內社區關懷據點執行長玫萍組成幸福冰箱拓點勘察小隊，和暖暖區大家長蔡春堂區長前往暖暖區八南里服務據點、安樂區樂一社區發展協會及副議長林沛祥服務處，討論設置社區愛分享冰箱拓點事宜，希望透過設置食物冰箱，將原本可能丟棄但其實還能食用的食物分享給真正有需求的民眾，進而達到給予幫助且食物不浪費的目的。

林旻勳也說，近期將是疫情高峰期，許多產業也受到相當大的衝擊，如果有臨時失業或暫時放無薪假，造成生活出現困頓或面臨斷炊危機的朋友們，基隆市暖暖最用心幸福食物銀行也做好備災的準備，每周二、五下午兩點至五點，可以來食銀登記會員，領取本所準備的急難物資，暫時度過難關。

林旻勳服務處也公布食物冰箱開放時間，每周二、四、五下午2點至4點，也可以到碇內社區關懷據點社區愛分享冰箱領取食物，他強調無地區或身分限制，至現場皆可領取。

(中時 )