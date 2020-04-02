紓困2.0 航空專案、酷碰券、計程車、遊覽車全入列

行政院今天說明紓困方案，在新增亮點中，振興抵用券及酷碰券加碼共180億元，酷碰券每人每月優惠1000元；6大航空紓困新增45億元利息補貼；另外10萬多名計程車遊覽車駕駛每人每月1萬元補助，也納入交通紓困2.0方案中。

行政院今天舉行臨時院會，由行政院長蘇貞昌率相關部會官員列席說明整體1兆500億元紓困方案。政院簡報中提及，經濟部振興抵用券及拓展外銷等原編列66.3億元，這次新增酷碰券加碼，行動支付消費優惠25％，敬老卡回饋等加碼後達180億元。

經濟部長沈榮津表示，為刺激消費，這次提出你消費我回饋方案，會透過平台協助，老人部分，也會透過敬老卡協助，每人每月上限1000元，時機部分，希望疫情趨緩時推動。

交通部長林佳龍也說，航空業首當其衝受疫情影響，在本來預算中有42億元，現在對超大型的6家航空公司提撥45億元來做包括融資貸款利息補貼，配合目前公股行庫及中小企銀信保基金可承作超過500億元以上，目前是用三合一一起辦理，主動跟6家航空公司協助，避免程序冗長，在清明連假後一周內可辦理完成。

林佳龍並說，計程車司機92000人，遊覽車駕駛16000人，這部分對人的補助，每人每月1萬元，總共3個月，加起來30多億，都有納入紓困2.0方案中。

此外，政院原規劃針對4類觀光業者員工薪資提出4成薪補貼，這次在經濟部紓困方案中，也增加服務業補助15.06億元、製造及技術服務項目補助163.4億元。

(中時 )