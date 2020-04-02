新冠肺炎疫情蔓延，詐騙集團也搶搭順風車，利用人性弱點詐騙被害人，新北市板橋警分局板橋派出所及後埔派出所員警，2天就成功擋下詐騙金額52萬元，讓差點受騙上當的婦人破涕為笑。

據了解，49歲蘇女在家中接到詐騙電話，對方自稱健保局，還知道蘇女近期前往台大醫院看診，誆稱他積欠健保費60萬元即將被鎖卡，接著電話又轉接到刑事局王警官，佯稱他曾開戶盜領他人金錢，檢警傳喚通知不到，但念在蘇女初犯，願意幫助她，只要到湊足80萬元帳戶就不會被凍結，也不會因此吃牢飯。

蘇女信以為真，跑到附近銀行先領了13萬元，將現金抱回家等候通知，對方來電問她：「怎麼領這麼少？」還稱願意將凍結帳戶期限延到下午5時，要她再去多領一點，蘇女於是跑到板橋派出所求援，板橋所警員詹燿鴻好心告知這一切都是詐騙，也協助她將錢存回銀行，才沒讓她把錢交給對方，蘇女事後也頻頻向詹姓員警致謝。

65歲的江姓婦人日前接到一通自稱「姪女」的電話，對方稱自己的Line已更新，要婦人加她新的帳號，昨日「假姪女」用Line撥打電話給婦人，說自己急需用錢，向婦人周轉新台幣39萬元，還稱一周後就會還錢，同時也傳了一組銀行帳號供匯款，婦人不疑有他，立刻到銀行臨櫃匯款，行員還謹慎的問婦人：「你確實認識對方嗎？有沒有可能是詐騙？」

婦人信誓旦旦說，是自己姪女不可能被騙，於是成功轉出39萬元，沒想到婦人匯款後返家，愈想愈不對，於是打了通電話給姪女，對方說根本沒跟他借錢，婦人這才匆匆忙忙又跑回銀行，上氣不接下氣要銀行幫忙，行員立刻通報板橋警分局後埔所員警到場，警員鍾稚鈞與行員經過一番努力順利擋下這筆匯款，沒讓婦人把錢匯出。

警方表示，2名婦人的遭遇相似，詐騙集團先利用近期新冠肺炎疫情期間，人心惶惶，再鋪陳醫院看診及凍結帳戶的老梗，要將被害人騙到銀行領錢，而更新Line通訊軟體的手法也是詐騙集團常用的詭計，警方呼籲，遇到親人稱通訊軟體更新要求加入，務必以市話或手機確認，否則極可能是詐騙集團盜用照片的手法。員警也強調，遇到這類案件，一定要先查證，千萬不要隨意到提款機匯款，或是臨櫃取款後交給陌生人。

(中時 )