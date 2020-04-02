資深女星崔佩儀主演許多膾炙人口的電視劇，其中《花系列》內完美詮釋各種角色如千金小姐或壞女人，精湛演出深植人心，2001年她與韓裔丈夫Sam結婚後育有1子，近日她錄《女人我最大》坦承過去直升機的個性有些病態，讓她與孩子之間的相處相當緊張，「在佛堂拜拜祈求兒子考試順利、分數少1分還跑到學校跟老師爭取100分、兒子小提琴忘記帶又親自送學校等……」種種控制狂行為讓兒子一度不敢拿考卷回家就怕被罵。

當時唸國中正值叛逆期的兒子頂嘴說：「你要接受我不及格的事實，你為什麼都不看我滿分的科目，永遠都要看我不好的一面。」原本手上拿著棍子的她聽完兒子的一番話後，她捫心自問：「我覺得自己像個壞媽媽，既然他願意講，我就得要聽。」這個事件讓她真正地覺醒反省自己，現在她則認為兒子能夠身體健康，養活自己，「不要做壞人就好，男人要懂得負責任。」

現就讀高二的兒子正在準備柏克萊音樂學院的考試，高中課業得兼顧外，還得額外補習托福與學習電吉他，壓力非常大，她語重心長地說：「高一就讓他學會生活自主管理，身為男生早晚都要面對任何問題。」她欣慰兒子是個很有想法的人，連交友狀況都會大方分享，「兒子很誠實說不想交女友，他觀察到同年紀有對象的同學，往往要處理女生許多吃醋等反應，兒子現階段想要專心在課業和樂團上。」

(中時 )