疫情來襲，首當其衝就是餐飲業。火鍋連鎖店肉老大頂級肉品涮涮鍋，是知名主廚梁培松（阿松師）與家人共同開設。沒想到原先設計為單人、二人組客人的有點距離的社交隔間板，如今做為防疫防護板，「現在營收掉了4成，也正申請加入美食外送平台，鍋底、生熟食料理都上架，希望能挺過這段煎熬期。」阿松師兄弟檔殷切期盼地說。

目前肉老大頂級肉品涮涮鍋，兩年半以來陸續在忠孝復興、民權西路、六張犁與永安捷運站附近，於雙北兩市共開了4家分店。店內明星招牌，像是豪華龍宮宴、炙燒松阪豬套餐、果凍鴨血麻辣鍋、份量十足的大肉塔、雲霧肉塔及客製化隨餐附手工老餓麵’等的差異化，至今堅強立足於涮涮鍋圈。

在餐飲界有31年資歷的梁培松，16歲即踏進料理界，歷經福華飯店江浙菜、中式餐廳、泰式料理等學藝、創業，也曾經營學校員工餐廳等磨練，於兩年多前邀請弟弟梁志隆、姊姊等家人一起創辦肉老大。

2014年台灣陷入食安風爆，梁培松提到當學徒時老師傅有叮嚀說的一句話：「做吃的，是良心事業。」，因此充分運用來自科技界弟弟的品管擅長，建立肉品等各項食材控管流程，維持最佳的新鮮度。「食品安全與美味並重，是肉老大的堅持。」兄弟倆齊聲說。

業界人稱阿松師的梁培松（左）與弟弟梁志隆。（圖／李蕙璇攝）

梁培松說，自從出現疫情以來，店內會在客人入店時量體溫，曾有一名抱著嬰孩的媽媽用額溫槍一測是攝氏37.5度，「她自己都嚇了一跳，便先在外頭等一會兒後重測，就降到37度以下了。」

此外，由於長形餐桌的設計，之前就設計用於單人、兩人組等客人的社交隔間板，原本是讓陌生客彼此用餐也不會感到眼神交會的尷尬，如今卻成了疫情期間的防護板。

原本用於「社交隔間板」，現在做為防疫防護板。（圖／李蕙璇攝）

弟弟梁志隆說，他來自淡江機械系與成大工程所，畢業後曾待過光寶、華碩等，有做RD、PM主管經驗，因此把科技界的高規格品制度導入肉老大的食材品管流程，「不管是從外觀看油花分布，還是透過試吃，只要未符合簽約時雙方同意提供的規格，我只能要求換貨。」業界也很快了解肉老大的原則。

梁志隆還補充說，每一道火鍋肉品都是以重量作為規格化，像是7盎司、13盎司等，雙人肉塔的有50盎司，堆積約達35公分高，100盎司的更高，就曾吸引日本大胃王節目來挑戰採訪。

從麻辣鍋到牛奶鍋等各種湯底。（圖／肉老大提供）

記者現場採訪時發現，弟弟梁志隆挺崇拜哥哥的紮實廚藝，除了標榜堅持不用組合肉，以原塊肉品呈現最佳口感，倒背如流的說哥哥阿松師得過的獎項，「我哥研發的創意火鍋非常厲害，取名為八大世界冠軍湯底。果凍鴨血也讓大家讚不絕口，尤其是搭配乾冰的雲霧肉塔色香味視覺效果，更是揚名海外。」

記者問疫情發生以來的營收情況，哥哥梁培松坦白地說：「雖然客人會自己分流，不會都擠在用餐顛峰時間進來，離峰時間的來客數有增加，但商圈人潮銳減，整體也是掉了4成。」、「同業也都是一樣遭遇，喊苦也無助於事，會趁此繼續研發新口味，帶給客人新感受。」

弟弟梁志隆也接話說：「客人很喜歡我們的鍋底與食材，會煮好或是新鮮備料，方便客人外帶。希望客人可以上網繼續訂購，4月中也會在Uber Eats上架，期盼疫情快結束，恢復往昔正常生活作息。」

肉老大其中一間的錦西店外觀。（圖／李蕙璇攝）

肉老大頂級肉品涮涮鍋

創辦人：梁培松、梁志隆等三姊弟

成立：2017.09

評價：4家分店Google平均4.8分

●網站台北收錄1.3萬多家，排名第17

●2019年痞客邦百大火鍋評比為新興鍋物第1名

●分店：敦南店（敦化南路2段331巷16號、02-87325339）

●忠孝復興店（敦化南路1段190巷48號、02-27788039）

●錦西店（錦西街11號、02-25361777）

●中和永安店（中和路380號2樓）

官網：https://meatboss.com.tw/

外送：https://www.chume.cc/shops/4187

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)