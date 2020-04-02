手機保護貼定期就得換？覺得傷荷包！？台灣防摔配件品牌犀牛盾RhinoShield宣布推出新品「3D壯撞貼」。打破一般使用者對手機螢幕保護貼的既定印象，透過獨家的科技材料研發技術，開發一款具備防摔、防撞、全滿版，同時沒有破裂風險的軟性塑料保護貼「3D壯撞貼」。除了擁有與玻璃保護貼幾乎一模一樣的外觀和功能性之外，還不會破，因此更進一步降低保護貼的耗損和更換頻率。

一般提到手機螢幕保護貼，第一時間會先想到玻璃保護貼。不過因為玻璃的質地韌性較低，即便硬度較高的鋼化玻璃，能夠容忍的衝擊耐受度還是低於韌性高的塑膠材料、破損機率較高。但一般常見的塑膠材料，卻也難以將螢幕保護貼做到全滿版以及高透光、觸感滑順等特性。超過65%的人都曾經有過玻璃保護貼破損的經驗，而犀牛盾推出的玻璃保護貼終結者：3D壯撞貼，要改寫你的保護貼迷思。

犀牛盾3D壯撞貼名稱上融入了這款保護貼的產品特色：3D曲面、強壯而耐撞。採用特殊無毒複合材料製成，雖然以塑膠作為原料基礎，卻同時結合了玻璃保護貼的耐撞防摔功能、高透光、全滿版以及滑順手感之外，更發揮塑料高韌性的特質，提升保護貼的耐用度、不會破裂，解決了玻璃保護貼的潛在問題：經常因為嗑碰造成邊角破損、惱人蜘蛛網而經常性更替，甚至因為玻璃保護貼破損而劃傷手指甚至造成嬰幼兒誤摸誤食。

犀牛盾早在2014年就推出一款同為塑膠材料且具備抗摔能力的「耐衝擊保護貼」。儘管後來發展出多樣化的手機保護殼樣式，犀牛盾依然不斷針對塑料保護貼嘗試不同的材料技術，持續思考要怎麼把這種型態的保護貼做到更細緻。因此在長時間和多次試驗的堆疊下，才誕生了這次體質強健的手機螢幕保護貼：3D壯撞貼。

犀牛盾台灣執行總監Eve表示：「我們希望3D壯撞貼可以提供全新的使用體驗，也是透過科學材料的研究帶給大家一種新思維：玻璃真的已經是手機螢幕防護的最好選擇了嗎？還是可以有更好的？」塑膠製成的3D壯撞貼不一定是最完美的保護貼，但也許可以幫大部分人解決掉玻璃保護貼耗損高、不耐用的問題。目前3D壯撞貼適用於 iPhone X 以上iOS型號，其他型號據傳持續開發中。有興趣可前往犀牛盾官網進一步了解。

(中時電子報)