苗栗縣頭份市東北角餐廳捐贈為恭醫院，4月份近800個元氣便當，給醫院第一線防疫急診醫護人員享用。（為恭醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣頭份市東北角餐廳捐贈為恭醫院，4月份近800個元氣便當，給醫院第一線防疫急診醫護人員享用。（為恭醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

回饋社會為醫護人員打氣，苗栗縣頭份市東北角餐廳捐贈為恭醫院，4月份近800個元氣便當，給醫院第一線防疫急診醫護人員享用，希望對防疫盡上棉薄之力，由為恭醫院副院長王雪月代表受贈，感謝餐廳善心義舉。

新冠肺炎持續，第一線醫護人員忙於防疫工作，常因此錯過用餐時間，只能撥空吃著冷便當果腹，東北角餐廳秉持回饋社會之心，捐贈元氣防疫便當給頭份市為恭醫院。

東北角餐廳在頭份深根多年，總經理楊三福表示，急診醫護人員在執行任務時，必須長時間穿戴全套防護裝備，不能飲食，喉嚨再乾渴、身體再悶熱，甚至呼吸不順都要全神貫注，確保每項步驟沒有疏漏，任務結束時，臉上都是口罩壓痕，非常辛苦。

楊三福說，體恤防疫醫護人員，因此特別商請主廚團隊設計防疫菜單，兼顧美味與營養，要為一線的防疫人員增加元氣。

為恭醫院院長陳振文表示，非常時期，全院不僅醫護人員在第一線作戰，醫事與行政人員也全體動員，在大門口輪流排班支援防疫作業，為民眾的健康把關，全體同仁真的辛苦了；呼籲鄉親於疫情期間配合政府及醫院防疫政策，勤洗手、減少出入人潮擁擠處，可多利用電話或視訊關心，共同維護病人及訪客健康。

(中時 )