面對新冠肺炎這隻黑天鵝突襲，大陸空調龍頭格力電器董事長董明珠坦言，2月份銷售數字很糟，幾乎是零，且損失了200億人民幣（約新台幣863億元）。

因新冠肺炎疫情影響，不少廠商年後停工，大陸家電業銷售也因此受創。綜合陸媒報導，董明珠透露，今年2月份格力基本上整個月都沒有銷售，幾乎為零。但她仍然很樂觀，認為沒有過不去的事，「短期一定有衝擊，但我相信很快就會轉化」。

董明珠指出，一家公司的全年發展不能只看單一指標，而是要看綜合指標，格力今年還要招募5000名大學生，培養更多研究員、充實研發團隊，創造更多先進技術，並且不斷升級。此外，她也宣布將投入10億元人民幣，進軍高端醫療產業。

董明珠表示，格力進軍醫療產業，不是為了增加營銷利潤、營銷規模，「我們進軍醫療行業不是將其看做一個商機，而是一個挑戰和責任。」董明珠說道。

(中時電子報)