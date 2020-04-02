新冠肺炎疫情延燒全球，台灣「超前佈署」的防疫措施備受國際讚賞，捷絲旅台北林森館以行動支持政府防疫，自4月1日起正式加入「防疫旅館」行列，提供境外回台人士入住使用，每晚3,800元起一泊三食。另提供每晚4,500元起含台北晶華極致美饌餐點，讓旅客入住也能享有名廚加持五星餐點。

Just Sleep捷絲旅表示，目前旗下僅有台北林森館作為「防疫旅館」之用，如果是需要居家檢疫人士的家人，捷絲旅將安排至西門館入住，透過「安心Long Stay」專案，服務不同需求的旅客。而捷絲旅台北林森館結束階段性防疫服務後，將會全面進行裝修設計，重新開幕迎賓讓客人有全新住宿體驗。

捷絲旅台北林森館防疫旅館擁有63間客房，全數提供隔離之用，全體員工已完成防疫以及消毒課程的培訓，準備為檢疫旅客提供安全無虞的住宿環境。規劃完整的入住流程從旅客入住之前就已經開始，旅客會在辦理住房手續之前，透過WhatsApp、Line或E-mail收到飯店所傳送的防疫住宿注意事項影片，旅客抵達時，服務人員會在一樓迎接由機場直接搭乘「防疫計程車」抵達的貴賓，完成體溫測量之後就直接引導進入客房。

旅客入住前就會先行拍攝好相關身分證件照片並完成入住手續，客房內也會根據住客國籍，貼心提供各語言版本的疾病防疫公告。旅客所需的每日餐點，挑選營養均衡的不同菜色以滿足旅客需求，餐點會連同一次性使用的餐具提供旅客，廚餘及垃圾也會經過專業的防疫處理，此外，飯店櫃台仍將提供24小時服務，支持並陪伴旅客度過14天的檢疫期。

(工商 )