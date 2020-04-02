隨著新冠肺炎疫情快速升溫，全台居家檢疫人數持續攀升，為響應政府的防疫隔離政策，皇家季節酒店台北經典館自四月份起加入防疫行列，提供近四十間客房讓居家檢疫者自費入住，扣除政府每天提供居家檢疫者的500元補助，每晚房價含三餐只需2300元至3500元不等。防疫期間，全館為居家隔離客人專用，不再接待其他客人。

皇家季節酒店從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運等均依照台北市政府相關單位提供的「旅館防疫手冊SOP」進行，並安排全體員工接受防疫及消毒流程培訓。針對居家檢疫者，規劃完整入住流程，包含專屬電梯、入住時測量體溫、入住前拍攝相關身分證件照片以事先建檔完成入住手續。客人退房後，由專業防疫消毒廠商進場消毒，防止接觸傳染風險。

皇家季節酒店表示，台北經典館加入防疫旅館後，每間客房皆提供防疫用品包、清潔消毒備品及一次性個人清潔用品。全員落實防疫自我管理，工作人員均配戴口罩、護目鏡、手套並測量體溫，且全館環境定時消毒，讓居家檢疫的客人能夠安全舒適的度過14天的檢疫期間。

(工商 )