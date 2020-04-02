「暗黑界國民偶像」三上悠亞在台知名度相當高。(JKF提供)

亞洲最大男性娛樂品牌 JKF成立「世界最快發片平台AV＋」線上影城，是台灣唯一正版授權日本成人影片平台與日本零時差最快發片平台、正版高清VIP無限看，近千名日本線上女優包括神級女優「暗黑潮流女王」明日花kirara、「暗黑界國民偶像」三上悠亞、「暗黑版林志玲」波多野結衣、「明日花接班人」深田詠美、「2019暗黑新天后」相澤南、「AV救世主」高橋聖子、「最強BODY」JULIA等上萬部作品。

慶祝「AV＋」發片平台的線上開幕，更邀請有明日花接班人之稱，現年21歲的E奶深田詠美擔任平台代言人，收錄深田詠美110支作品，深田詠美在日本被封為新一代AV女王，日前釋出深田詠美穿比基尼挑戰網路夯曲〈Any song〉讓粉絲目不轉睛，E奶齊晃視覺刺激超強大。

JKF表示雖然新冠肺炎疫情重創日本娛樂產業，AV界亦受衝擊。但人氣女優們仍會開工，拍片前量體溫做好消毒淨身保持衛生，一出現發燒症狀就要立即停止工作看醫生，做自主隔離，據了解平時拍片會淨空工作人員，現在限制更嚴格了，貼身經紀人、隨身工作人員被禁止到拍片現場，讓人員減少。

男優女優的控管方面，從疫情開始爆發，就被嚴格限沒有在沒有拍片的日子不要外出趴趴走，更值得一提的是一般AV片會有邀請外來的歐美男優特別企劃，現在也一律被禁止，希望謹慎的把關，讓這個產業可以安全的度過非常時期。

(中時 )