新竹市長林智堅（右）視察防疫計程車隊運作及防疫措施。（陳育賢攝）

新冠肺炎防疫當前，新竹市政府特別成立防疫計程車隊，昨天升級加裝隔板，專門用作接送居家檢疫或隔離者。（陳育賢攝）

新冠肺炎防疫當前，新竹市政府特別成立防疫計程車隊，昨天升級加裝隔板，專門用作接送居家檢疫或隔離者，防疫計程車隊並經過嚴謹完善的訓練，司機皆配戴口罩與手套，車內配有酒精，並且24小時待命，滿足居家檢疫與隔離者載送需求。

市府交通處表示，防疫計程車新竹隊目前共計有3輛，未來計畫持續增加，檢疫的民眾如有變更檢疫地點的需求，可請每日關懷的里幹事協助通報市府，或去電給1999表明需求，由1999向市府提出申請，確認身份及評估條件，審查符合後派車。另，檢疫或隔離者於就醫後，要回到檢疫或隔離地點時，也可透過醫院協助申請派車。

市長林智堅近日先行視察車隊運作及防疫措施，他表示，考量檢疫或隔離者，可能因就醫或變更檢疫地點而有交通需求，因此特別與計程車業者協調成立防疫計程車隊。

防疫車隊除了規定司機與乘客都要配戴口罩，也準備手套給司機，並指示裝設前後座分隔設施，車窗固定開啟至少3分之1，確保空氣流通，保護雙方安全。

防疫計程車司機則表示，為了讓居家檢疫或隔離者能受到妥善照顧，同時節省救護車資源，因此投入防疫計程車新竹隊的行列，目前車隊每天早上8點便會集合待命，接到需求、立即出車，不分平、假日，24小時為檢疫民眾服務。

(中時 )