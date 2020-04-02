高雄捷運橋頭糖廠1號出口對面空地，2日上午工人進行整地開挖時，發現一名屍體，嚇得趕緊報警，警方趕到現場調查，初步確認是一具女屍，警方正在釐清死者身分，並進行後續調查。

警方表示，2日上午接獲一名工人報案，指出橋頭糖廠附近疑似出現屍體，而屍體裝在塑膠桶裡，該工人當時是受地主之託，為了防範登革熱而前往整地，未料整地發現一塑膠桶，裡頭驚見一具屍體，警方正調查死者身分，釐清死因。

(中時 )