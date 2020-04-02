高捷橋頭糖廠附近工地開挖 驚見女桶屍 13:302020/04/02 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快訊》橋頭糖廠附近工地開挖 發現1屍體 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄捷運橋頭糖廠1號出口對面空地，2日上午工人進行整地開挖時，發現一名屍體，嚇得趕緊報警，警方趕到現場調查，初步確認是一具女屍，警方正在釐清死者身分，並進行後續調查。 警方表示，2日上午接獲一名工人報案，指出橋頭糖廠附近疑似出現屍體，而屍體裝在塑膠桶裡，該工人當時是受地主之託，為了防範登革熱而前往整地，未料整地發現一塑膠桶，裡頭驚見一具屍體，警方正調查死者身分，釐清死因。 (中時 ) #高雄 #橋頭 #糖廠 #工地 #屍體 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ 10:002020/03/29 政治 清晨下雨…韓國瑜馬上關心淹水 網嘆：高雄人不會感謝的 11:482020/03/29 政治 為何藍營內部「罷韓民調」狂跌？內行網分析爆關鍵！ 14:212020/03/29 政治 分析罷韓困境！網稱無論成功與否 韓都是大贏家 15:512020/03/29 政治 直播主挺韓春祭也挨批 鄭照新回嗆罷韓「腦袋在寫奇幻文學」 12:312020/03/30 政治 韓國瑜介紹高雄人最愛下午茶 勾起網友兒時回憶：這個好好吃！ 13:152020/03/30 政治 連千毅力拚交保 指韓國瑜、司法警政體系害他延押 14:282020/03/30 政治 韓國瑜恐因這事度過罷免危機？網友神分析 15:342020/03/31 政治 高雄銀行「安居高雄」市民首購優惠房貸專案調降利息 20:522020/04/01 財經 韓國瑜行銷這花卉 網曝：七年賠3百萬… 10:232020/04/02 政治 社會熱門新聞 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 清明台中交通動線看這裡 搭公共運輸戴口罩 - 社會 稻田發現巨大紋路魚 網驚喊：快逃啊 - 社會 翁仁賢槍決前狂言下去還要輪迴追殺家人 要他們好好保重 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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