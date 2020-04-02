42歲「大陸第一小生」黃曉明昨(1日)突然在朋友圈發表重要訊息，他透露將與合作4年的經紀人郭亭婷終止合作，並感嘆寫下：「謝謝亭婷這些年並肩作戰。看到你這幾年的成長很是為你高興，祝你以後越來越好」，而郭亭婷也發長文分享和黃曉明合作多年秘辛。
郭亭婷文中寫道，她與黃曉明自2016年3月1日開始合作，長達1492天的緊密合作關係，謝謝黃曉明4年前堅持邀他合作，走過了人生中非常重要的一程，她坦言前年黃曉明深受不少網路謠言，幸好他有很多多年相交的善緣朋友幫忙，才成功挺過來，「他這幾年的辛苦付出總算不被辜負，他的好，正被更多人看見和重新發現，除了家人，沒有人比我更為他感到高興和欣慰」。
郭亭婷也強調，此後她的立場是「任何人壞他，不用找我一起犯壞，我倆之間如果有問題，我會自己動手『削』他的」，她坦言平時工作時很少誇黃曉明，「絕大部分工作時間都用來與他爭論、甚至吵架」，在結束的這一刻才能放心用真誠的心誇他、感謝他，「風雪陽光中和曉明哥走的這一回，我從不後悔」。
(中時電子報)
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