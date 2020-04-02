瞄準宅運動商機，博客來首推「男人」書展，包括健身、穿搭、兩性關係、休閒嗜好到私密醫療，滿足男性讀者平常不太與他人討論、但很在意的各式問題，參展品項逾600種，全面5折起。

據博客來銷售資料，疫情帶動居家健身新潮流，第一季球類運動、登山與體能訓練書成長逾4成。其中，「體能訓練」的男性購買客層高達七成，包括一人健身、基礎肌力訓練、健身受傷修復、深蹲訓練、肌力增強等都是暢銷關鍵字。

去年中出版即長踞健身類銷售排行的《肌力訓練聖經：基礎槓鈴教程》至今熱銷逾5千本，同樣暢銷還有用科學方法「管理」自己的《用最正確的科學觀點1人健身》、《傳奇教練丹約翰的肌力體能訓練金律》、《運動功能修復全書》等。

博客來也推出線上「運動健身、瑜珈用品」展，主打瑜珈墊、按摩滾輪、迷你啞鈴、腹肌健身器等運動週邊商品，結帳滿588元，再9折，滿足宅運動需求。

(工商 )