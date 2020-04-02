新冠肺炎紓困措施再出爐。金管會2日假日期間火速發布暫行措施，准許壽險業者與受新冠肺炎疫情影響的租戶「個別協商」，可用減租、緩繳或展延等各種方式協助租戶度過難關，也留住好房客，金管會強調，完成租約協商後再送保險局備查，相關不動產到2021年6月底前，都不受最低收益率限制。

因為行政院關心相關金融紓困進度，原訂下周二才要宣布的壽險不動產暫行措施，在金管會主委顧立雄一早下令，提前在假日宣布，同時壽險公會也要火速設計相關統計表格，要壽險業者填報可能受影響的房產，並展開與租戶的協商。

金管會表示，為因應新冠肺炎衝擊，在4月1日邀產、壽險公會及保險業者就降低受疫情影響不動產承租戶的租金負擔，導致各公司持有的投資用不動產未符合「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」的處理方向，討論可行措施，最後決議未來相關暫行措施有三大處理原則。

一是由各保險公司評估承租戶受疫情影響的情形，個別與承租戶協商提供租金緩繳、展延、降低租金等各種可行的協助措施。

二保險公司針對現在已達可用狀態並已訂有租約的不動產，提供承租戶相關租金協助措施，相關標的及處理情況，要向金管會專案報核，適用暫行措施期間到2021年6月30日為屆滿日。各公司申請報核時點，可依實際降租作業辦理情形，採事後報核方式辦理。

三是申請適用暫行措施的不動產標的，在適用期間內，出租率及收益率不需要列入依規定應逐月檢視的範圍，也就是到明年6月底前，不用符合最低投報率要求，目前為2.095％，以利保險業者與承租戶協商協助措施。

(工商 )