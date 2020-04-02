女星李亮瑾出演過《世間情》、《甘味人生》等多部鄉土劇，近期更在八點檔《炮仔聲》飾演吳家大姊「吳家璇」，無論是戲裡戲外，都給人滿滿正能量。不過她卻自曝，7、8年前發現右邊卵巢長了一顆14公分畸胎瘤，手術後追蹤又發現長了息肉。

李亮瑾在《世間情》與陳珮騏搭檔演出「瑤婷」女女戀，在當時掀起激烈討論，人氣超高；2014年獲得新浪微博舉辦的「最受歡迎的台灣戲劇女演員」票選第一名，並與陳珮騏共同獲得「最受歡迎台灣戲劇螢幕情侶」第一名。

根據《ETtoday新聞雲》報導，李亮瑾一開始覺得腹部有突起物，後來開始有些悶痛，但因為長期拍戲，以為是憋尿的痛，就沒有放在心上，直到殺青才去檢查，結果超音波一照，果然有硬物，被醫生轉診到大醫院；不過她因為要拍《一家人》，忍了半年才開刀。

李亮瑾表示，取出來的畸胎瘤有14公分，由於畸胎瘤會復發，因此都會乖乖聽從醫師指示，半年回診追蹤，結果抽血發現大腸癌指數偏高，一查驚覺長了一顆息肉，趕緊切除；她說，「息肉是大腸癌前身，切掉預防變成癌症，也因為畸胎瘤更注意健康。」

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(中時電子報)