婦人慘遭鋼板重壓警救援脫困。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區一名80歲葉姓老婦，在倉庫整理雜物時，不知何故，倚靠牆邊的鋼板突然傾倒，剛好壓住老婦的身軀，讓她動彈不得，所幸獲報的員警及時趕到，協助脫困，將老婦送醫治療，幸無大礙。

平鎮警分局宋屋派出所所長黃冠貿表示，1日下午警方獲報疑似有人受困，但員警抵達現場於門外呼喊，但久久未獲回應，回撥報案電話卻能聽見手機鈴聲從屋內傳出，員警深怕意外發生，當機立斷攀牆而入，循著鈴聲尋找，終於在一大片鋼板中發現受困的老婦人。

在現場指揮的巡佐陳聰吉表示，因為現場沒有適合的施力點，無法使用器具搬運，只能透過人力徒手搬移，於是立即請求所內同仁支援，最後增派4名警力協助，並電召救護車支援，經過近40分的救援，老婦人終於平安脫困，雖然老婦人找警方救出時呈現昏厥狀態，但身上並無明顯外傷，警消立即將老婦送醫檢查，所幸並無大礙。

脫困的老婦人心有餘悸的表示，平常都是一個人居住，因為清明連假，兒孫將返鄉過節，於是趁著空閒想整理一下倉庫，但沒想到卻遭鋼板壓住，還好暈厥前，還來得及撥通手機求救，否則後果不堪設想。老婦人的兒子接到通知趕到醫院，看到母親無恙，總算放下心中大石，頻頻向警方道謝！

(中時 )