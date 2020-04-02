民進黨立委莊競程指出，肉品市場設備老舊，透過設備改善效果相當有限，因此已經不符合目前北區都市發展規劃與環境標準的需求；尤其，北區屬於文教區，肉品市場與當地人文意象格格不入，希望市府依照原定6月提出遷建新址與規劃期程；對盧秀燕喊話兌現承諾，否則除將要求環保署建立異味監測機制裁罰外，不排除前往抗議。

莊競程表示，位在北區，成立超過40年的台中市肉品市場，因製造噪音與臭氣污染環境衛生，嚴重影響建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華6個里，約2萬5千多位居民生活品質，甚至是豬隻運載車途經的太平與北屯區，居民多次陳情抗議，要求遷建，但歷經胡志強、林佳龍市長，遷建遙遙無期，引起居民不滿。

建德里長鄭凱鶴認為，肉品市場已成為地方公害，希望議員要求市府編列相關預算經費，補助周遭各里，他建議遷建前，市府應購置空氣清淨機給周邊住戶每戶1台，減少居家環境的生活干擾

(中時 )