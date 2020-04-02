清華大學校長賀陳弘發起向醫護人員致敬。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學師生為向醫護人員致敬，特別拍攝師生們以鼓掌方式向醫護致敬的短片表達敬意。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎疫情爆發以來已長達2個多月，辛苦的第1線醫護人員已奮戰多時，清華大學師生為向他們致敬，特別拍攝師生們以鼓掌方式向醫護致敬的短片表達敬意，校方同時決定，109學年度的實體、線上課程及學分班，更將提供醫護人員免費修讀。

清華大學校長賀陳弘表示，面對如此兇猛而看不見的敵人，醫護人員要克服體力及心理極限，冒著自己的危險，不眠不休，真的不是一般人所能。

清華大學希望拋磚引玉，呼籲各行各業的人們，一起盡各自所能，向醫護防疫人員表達感激及慰勞，而指揮中心和衛生局處人員與里長們也是同等辛勞與重要，執行了國際上最精密的抗疫作戰行動，值得大家致予崇高的敬意。

因此，清華大學特別召集師生錄製短片，向醫護及防疫人員說聲「謝謝」、「您辛苦了」。短片的最後，校長、副校長、主祕、教務長、學務長、總務長等行政主管及各學院的院長們，透過視訊的方式一同鼓掌，讓掌聲響起，將這分心意送給在每個位置奮戰的醫護人員。

清華大學教務長焦傳金更表示，清華開設的課程多元豐富，每學期有2000多門，清華歡迎醫護人員從今年9月開始的新學年，依各自的專業及興趣來選修。

此次將提供包括醫學科學系及公共衛生領域的專業課程，另還有10個學院的電腦程式、人工智慧、語文、管理、教育以及包羅萬象的通識和人文藝術課程，都很適合醫護人員選修。

醫學科學系主任陳令儀也推薦了幾門適合醫護人員選修的課程，包括由醫科系與音樂系教授、精神科醫師、臨床心理師、護理師、職能治療師所共同授課的音樂治療課程「生理量測與音樂健康照護」，可應用於早期療育和照護身心障礙族群、老年及重症患者、安寧照護等。

此課程可以讓醫護人員學習到生理量測系統的穿戴式裝置研發、改善睡眠及耳鳴的音樂科技研發、安寧照護及腦傷後的語言治療等。

陳令儀還推薦「健康大數據」及「分子診斷」課程，前者是教授導入穿戴裝置、感測器、醫用物聯網等科技的大數據智慧醫療平台及遠距醫療；後者則整合基因檢測、液態切片、數位病理等分子診斷與醫療器材研究。

此外，還有語文領域的英語、日語、韓語等外語課程；設計藝術領域有插畫、速寫、書法、版畫、香氛蠟燭工藝創作，以及全形象造型管理師、嬰幼兒副食品設計製作等課程。

清華大學表示，醫護人員除了可以免費修讀外，只要參加期中、期末考，並取得學分證明，未來若於清華、交大、陽明、中央等校就讀時，還可抵免學分。

(中時 )