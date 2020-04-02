新冠肺炎疫情在台灣已造成數百人確診，但卻有自主隔離者如同不定時炸彈亂竄，警察還要跟在後面抓，也讓民眾擔憂警察的防疫準備是否足夠。台北市議員徐巧芯就憂心指出，目前防護衣數量不足，導致「高層指示」「基層警將穿過的防護衣自行消毒後重複使用」。

徐巧芯今2日在臉書發文引用「台灣警察工作權益推動協會」在3/24曾發表聲明指出，內容談到「目前防護衣數量不足，導致高層指示基層員警將穿過的防護衣自行消毒後重複使用。連口罩也都得重複利用。但防護衣本來就是一次性消耗商品，政府應該協助警察同仁完善防疫用品，包括口罩也該補足適當的數量，勿讓員警暴露在危險之中」。

另外，徐巧芯也指出，「目前台北市針對執勤裝備沒有sop，加上現在員警也要協助查緝那些違法居家檢疫及隔離對象」，她日前也曾以書面質詢「要求市警局協助員警補助防疫裝備及制定出勤防疫的sop，避免員警因執勤而遭疫情影響」。

此外，依照目前規定，只要一名員警確診，該警局就必須完整消毒，警察們得異地辦公。雖然目前還沒有確認若發生此事，後續的處理程序為何，但已導致不少基層員警感到憂心。因此她建議市府，可規劃於目前暫停開放的區民活動中心異地辦公。

(中時電子報)