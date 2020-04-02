遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，台北地方法院2日開庭重新裁定是否羈押，檢辯雙方激辯3小時，庭訊從10時30分進行到中午1時22分結束，張綱維是否羈押，將在下午4時30分諭知結果。

張綱維在庭訊前表示，他絕對未違反限制住居，而且家中上有老、下有小，怎麼可能違反？而且「錢是自己的，沒有犯罪」，含冤莫白「真的很想死」。

(中時 )