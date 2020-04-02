押不押1630揭曉 張綱維喊冤：錢是自己的 14:032020/04/02 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張綱維押否，北院 4點半諭知。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，台北地方法院2日開庭重新裁定是否羈押，檢辯雙方激辯3小時，庭訊從10時30分進行到中午1時22分結束，張綱維是否羈押，將在下午4時30分諭知結果。 張綱維在庭訊前表示，他絕對未違反限制住居，而且家中上有老、下有小，怎麼可能違反？而且「錢是自己的，沒有犯罪」，含冤莫白「真的很想死」。 (中時 ) #張綱維 #羈押 #庭訊 #遠航 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 掏空遠航22億竟偷返公司搬錢 遠航董座張綱維遭聲押 18:332020/03/30 社會 張綱維偷返公司搬救命錢 員工堵人爆衝突 08:142020/03/31 社會 黑道放話找張綱維 檢調急扣遠航1700多萬元 10:462020/04/01 社會 黑道放話堵人討債 檢急扣張綱維3千餘萬 13:562020/04/01 社會 遠航張綱維800萬交保有變數 高院撤銷發回重裁 16:572020/04/01 社會 800萬交保被撤銷 張綱維2日上午再開庭拚不押 18:582020/04/01 社會 四川石渠縣發生5.6級地震 震源深度10公里 23:192020/04/01 兩岸 十銓配息1元 今年看好遠端需求 04:102020/04/02 證券．權證 心理學家認證 這10首歌減輕壓力和不安 11:232020/04/02 生活 張綱維交保被發回 是否羈押今揭曉 10:222020/04/02 社會 社會熱門新聞 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 清明台中交通動線看這裡 搭公共運輸戴口罩 - 社會 稻田發現巨大紋路魚 網驚喊：快逃啊 - 社會 翁仁賢槍決前狂言下去還要輪迴追殺家人 要他們好好保重 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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