行政院長蘇貞昌率10多位閣員出席院會後記者會，出席與未出席者都引發關切，針對內政部長徐國勇未出席，蘇揆表示，主要邀請的是財經首長。另外，交通部長林佳龍唯一戴口罩出席，林佳龍則說，是因為曾與觀光局主祕林坤源在同一場合，所以特別採最高標準管理。

回應內政部長徐國勇未出席的問題，蘇揆表示，今天邀請的都是財經首長且預算數目很大，所以徐國勇未出席記者會。政務委員龔明鑫則說，內政部主要是配合衛福部的防疫工作執行，所以有請衛福部長陳時中，就沒有請內政部，因為內政部是配合的。

對於出席記者會唯一戴口罩，林佳龍說，他是可以不用戴，但先前觀光局主祕林坤源的緣故，雖沒有跟他直接接觸，但外傳他有來交通部開會，當時已經要散會時，林坤源有戴口罩出現，基於自我健康管理最高標準，所以還是戴口罩。

陳時中應媒體詢問政院記者會狀況是否符合社交距離規定時說，社交距離規範的是指非特定人士的公共場合，因為部會首長都是特定人士，所以看起來今天都符合規定。

(中時 )