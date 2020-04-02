美國政治學大師福山（Francis Fukuyama）日前在《大西洋月刊》（The Atlantic）發表題為「是什麼決定一個國家抵禦新冠病毒的能力」文章。福山認為，識別不同國家能否有效應對危機的那條主要分割線，已經並不再是「民主」或「獨裁」這種體制之分。「決定應對疫情表現的關鍵性決定因素並不是政治體制的類型，而是一個政府的能力，以及更為重要的是，對政府的信任」。

福山回顧了1月當新冠疫情在中國暴發時遭到的種種抨擊稱，當時由於李文亮醫生這類事件，外界一度認為中國的疫情暴發是因為中國的政治體制導致的資訊傳播受到阻礙，由此認定中國的疫情展現的不是疫情的可怕，而是中國政治體制的失調，不過，「如今情況對於民主政府卻並不那麼樂觀了」。

福山表示，歐洲現在面臨比中國更巨大的疫情負擔，其中人口只有中國二十分之一的義大利，其新冠肺炎死亡人數更是已經超過了中國官方給出的死亡人數。「看來許多民主國家的領導人們也在出於各種各樣的壓力而在淡化疫情的危險，不論是為了避免傷害經濟還是保護他們個人的利益」。

福山認為，這就解釋了為什麼美國在準備應對疫情衝擊的過程中損失了兩個月的時間，造成了測試設備和醫療用品的持續短缺。與此同時，中國官方報告的新病例數量正趨於平穩。據報導，在英國的中國學生對強森政府採取的寬鬆政策感到震驚。

福山指出，大流行消退後，也許我們將不得不放棄簡單的二分法。識別不同國家能否有效應對危機的那條主要分割線，已經不再是「民主」或「獨裁」這種體制之分了。因為獨裁國家和民主國家中都出現了應對得好和不好的案例。「決定應對疫情表現的關鍵性決定因素並不是政治體制的類型，而是一個政府的能力，以及更為重要的是，對政府的信任」。

福山指出，對政府的信任應當建立在兩大基礎之上，一是相信政府的專業能力，二是對政府領導層的信任。「但不幸的是，這種信任今天在美國並不存在」，川普從上台以來就沒有表現得讓人信任，他只顧著取悦佔美國總人口35％至40％自己的支持者，從沒有嘗試去獲得那些不支持他的人的認可。川普還一直在損害那些他認為不服從他的機構的能力，任人唯親，不看重能力，這都在疫情襲來時，進一步加劇了美國對他的信任危機，並撕裂了美國的政治和社會。

不過，福山最後強調，目前儘管美國表現的沒那麼好，但民主政府如韓國和德國，在應對此次疫情時表現較為成功，關鍵問題不在於政府模式，而在於民眾是否相信政府，領導人又能否有效管理。「在這一點上，美國不斷加深的部落主義幾乎沒有留下樂觀的理由。」

(中時 )