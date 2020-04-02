范少勳參加《阮三个》第二季的拍攝，提前抵達便拜訪附近偏鄉國小，與校長談話中得知他們因資源不足而無法享有多元體育課程，因此決定號召當初一起拍攝電影《下半場》的演員朱軒洋等人一起參加他為孩童們準備的籃球課計畫。

范少勳(中後)號召兄弟到偏鄉圓籃球夢。(公視提供)

范少勳提出的「籃球課計畫」也獲得楊貴媚大力支援，不僅協助接洽戲院影城包場看《下半場》，還親自下場跟著小朋友們一起打球。楊貴媚提到過程中遇到一位令她印象深刻的小朋友，拿到索艾克精心準備的餐盒卻遲遲不肯開動，一問之下才知道原來他是要留給弟弟吃，如果再收到一個也要留給媽媽而不是自己要吃，楊貴媚一聽到小朋友的暖心舉動瞬間哽咽說不出話，最後決定再多送兩個餐盒讓他帶回家。

楊貴媚(右)以行動支持范少勳的籃球計畫，半夜幫忙編織籃網。(公視提供)

索艾克面對同時要餵飽一群運動員與小朋友相當有壓力，特別搬來救星廚師朋友Yen一起準備料理，索艾克為了要準備球員們隔天的早餐，決定準備手作包子，還貼心準備甜鹹都有的三種餡料，沒想到忙到半夜都還沒做完，只好請球員們一起協助來包包子，一路包到凌晨三點才完成，隔天看到成品范少勳相當驚喜稱讚「包得很漂亮！」

(中時 )