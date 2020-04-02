國民黨主席江啟臣昨在中常會公布「改革委員會」名單，其中改委會有前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄和吳敦義等多位大老聘為「諮詢顧問團」。網友一看到這些名單，竟酸DPP要笑到內傷了，可憐哪！

為讓國民黨和人民更接地氣！國民黨改委會下分設「組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健」 4個小組，成員涵括學者專家、前官員、中央及地方民代、里長、社會賢達。在兩岸論述方面，邀請賢達共16人，其前國安會祕書長蘇起列入受人注目。「組織改革」組有14人，為大眾所熟知的為，桃園市議員黃敬平、台北市議員應曉薇，兼任行管會副主委的台北市議員張斯綱。

「青年參與」組多達18人，知悉的有有淡大經濟系教授包正豪、核能流言終結者創辦人黃士修、前黨主席朱立倫核心幕僚凌濤、現任青年團總團長田方倫、北台北市議員徐巧芯與鍾沛君、高雄市議員邱于軒與李眉蓁。此外，改委會將由馬英九、吳伯雄、前新北市長朱立倫、前國民黨主席洪秀柱以至吳敦義等6位歷任黨主席聘為「諮詢顧問團」。

對於這份名單，批踢踢網友這樣表示，「這哪是什麼改革顧問團？五府千歲酬庸團還差不多！一定有人會護航說謝長廷蘇貞昌游錫堃也是一群七十幾歲的老頭。「DPP又要笑到內傷了，可憐哪」

網友留言。(摘自批踢踢)

(中時電子報)