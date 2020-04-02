蔡英文總統今天表示，臺灣的防疫表現受到國際肯定，過去我們組好國家隊，現在要打入國際盃，和其他國家一起進行防疫工作。在臺灣行有餘力的情況下，基於人道考量，將會在口罩、藥物、技術等三個方面協助國際社會，與國際社會共度難關。

蔡英文今天前往國家衛生指揮中心，首度戴上口罩，聽取疾病管制署署長周志浩說明COVID-19疫情現況及應處作為。蔡英文隨後致詞時表示，從農曆新年疫情指揮中心就開設了，她記得，在除夕那天，還一直用電話在互相溝通事情，這是她印象最深，也最忙碌的除夕。

她提到，在現在每一天疫情指揮中心開記者會，應該是收視率最高的時候，一則以喜，一則以憂。憂的是因為疫情的關係讓大家比較警覺，憂心疫情失控，所以每天都要藉由疫情指揮中心的報告，了解疫情是不是處於穩定的狀態。

喜的是整個社會對專業人員的尊敬及信任越來越深，對一個民主國家來說，這是非常珍貴的資產，整個社會對政府處理疫情的專業人員充分信賴及尊敬，「這是讓我們感到非常欣慰的事情，也值得肯定」。

蔡英文透露，她跟國人一樣都很關心疫情，所以每天也都會收看記者會，疫情發展到現在，陳時中指揮官帶給全體臺灣人平靜及受到照顧的感覺，「這段時間，陳指揮官非常辛苦，記者會也很貼心的安排手語老師，非常感謝他們這段時間的服務」。記者會不僅是大家團結的時刻，對國人凝聚共同對抗疫情的意志力也非常重要。

她說，這段時間，有時候她也很害怕接到陳時中的電話，因為可能是確診的人數比較多，她的心情也會比較不好一點；但是她又很期待陳打電話告訴她每一個重要的發展，她相信她的心情跟其他國人是一樣的，「每天起起伏伏，但是心裡還是有穩定的感覺，因為我們有一個很好的團隊在照顧這個國家及每一個國人」。

蔡英文強調，這段時間由於我們的團結讓臺灣的防疫表現受到國際肯定，過去我們組好了國家隊，現在也要打入國際盃，和其他國家一起進行防疫工作。

她說，病毒不分國界，全世界攜手合作，才能有最大能量來控制疫情，幫助其他國家，也是幫助臺灣。因此昨天她也宣布了，在行有餘力的情況下，基於人道考量，我們將會在口罩、藥物、技術等三個方面，協助國際社會，她相信只要大家團結一致，一定能夠度過疫情的挑戰。

近來有網友非常心疼陳時中部長都沒有休息，開玩笑說陳部長有雙胞胎代打上陣。蔡英文表示，不僅是陳部長，她相信，每一個人都肩負很沉重的責任，「所以請大家務必要珍重、照顧好自己的身體，你們的健康，就是這個國家的健康」。她也帶了充滿維他命C的芭樂來慰勞同仁，請同仁們一定要珍重、保護好自己、保重身體，「這是總統的請求，也是命令」。

(中時 )