江蘇常州一名4歲女童日前在家玩耍時，不小心被一支鉛筆插進脖子，父母看到此情況，立馬送醫急救，經醫師檢查，筆尖距離動脈僅0.01毫米，情況相當危險。

據《新華網》報導，女童父親金先生回想事發當天，2個孩子在床上蹦跳玩耍，突然聽見女兒趴在地上大哭，把她翻過來看到一支筆插入女兒的脖子裡。

金先生透露當時和妻子看到這狀況都嚇傻了，還好他們很快冷靜下來，看見女兒沒有流很多血，呼吸也還在，趕緊將女兒送醫。

常州市兒童醫院兒外科副主任醫師梅毅指出，從電腦斷層掃描可看見鉛筆插入女童頸部約5公分左右，筆尖只離動脈0.01毫米，一旦戳破動脈，可能會引起出血性休克、大量出血壓迫氣管造成窒息，情況十分危險。

院方緊急聯絡多科會診，經過連夜搶救，終於將鉛筆成功取出，女童傷口也癒合良好，無其他併發症，順利出院回家休養。

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(中時電子報)