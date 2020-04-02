新竹市長林智堅推薦大家帶著毛小孩來「新竹左岸」，跑跑跳跳增強免疫力！（陳育賢攝）

新冠肺炎防疫期間，你「悶壞了」嗎？為了鼓勵民眾以運動強身防疫，新竹市長林智堅特別與新竹動物園行銷大使「河馬樂樂」，共同推薦大家來新竹最夯、最巨型的戶外運動場「新竹左岸」，跑跑跳跳增強免疫力！

市長林智堅此次化身魔鬼教練全程陪同樂樂運動強身，小智市長更帶頭作深蹲、跳TABATA，呼籲連假碰上疫情大家心情可以不用blue，來新竹左岸走走跑跑，呼吸新鮮空氣，增強抵抗力對抗新冠肺炎。

林智堅說，因疫情影響，民眾雖想健身，但對密閉室內空間會有疑慮，因此除了居家主動健身之外，健康的民眾不妨到空曠的戶外空間運動，減少感染風險，也可藉運動曬太陽、提高免疫力。

他特別推薦大家來「新竹左岸」運動，第1站可先到水源草原跳暖身操，活絡筋骨，再到水岸祕境自行車道騎乘自行車，家中有毛小孩的朋友也可到狗狗公園拋球丟飛盤，讓毛小孩充分放電，享受草地與陽光。

做完上述的有氧運動後，最後可到有遮蔭的橋下「滑板公園」來1段近年火紅的TABATA間歇性肌力訓練，短短幾分鐘就會爆汗，搭配有氧和肌力達到最佳運動效果，減脂增肌都可在左岸1次完成，歡迎大家到通風、寬闊的新竹左岸運動，保持良好體力與並增強防護力，善加利用市府建設。

(中時 )