4月是大陸的「愛國衛生月」。湖北省委書記應勇，省長王曉東在武漢市參加農貿市場環境消毒和病媒消滅，以實際行動推動全省疫情防控和愛國衛生工作，並調研農貿市場改造升級情況。應勇強調，樹立愛國衛生人人受益，疫情防控人人有責的理念，將愛國衛生運動與鞏固拓展疫情防控成效有機結合，全方位多層次推進愛國衛生運動。堅決杜絕食用野生動物的陋習。

今年愛國衛生月的主題是「防疫有我，愛衛同行」，下午應勇和王曉東一行來到漢口丹水池百大鮮生農貿市場，走上二樓，戴上手套，和市場工作人員、愛國衛生志願者一起，對即將開放的市場攤位仔細擦拭，進行環境消毒和病媒生物消殺。

應勇說，農貿市場是群眾生活必不可少的設施，環境優劣事關疫情防控成效，事關群眾生活品質。要毫不放鬆疫情防控，充分發揚優良傳統，通過大力開展愛國衛生運動，強化預防優先，打造健康環境，為全面打贏疫情防控阻擊戰奠定堅實基礎。個人養成良好的衛生習慣對防控疫情至關重要，增強衛生意識，提高公共衛生素養，有助於政府進一步做好公共衛生工作。要堅持開展愛國衛生運動，從人居環境改善、飲食習慣、社會心理健康、公共衛生設施等多個方面開展工作，特別是要堅決杜絕食用野生動物的陋習，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。

(中時 )