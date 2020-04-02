交通部觀光局主秘與桃機服務中心張姓主任利用上班時間，接待主秘確診的兒子，連累基層員工及5歲幼兒染疫；觀光局對主秘及張姓主任各記一大過處分，並撤除主秘職務。部長林佳龍2日受訪坦言，第一時間個案疫調的資訊，確實有所隱瞞，目前調查當中。

林佳龍表示，疫調一定要非常的誠實、正確，顯然在第一時間指揮中心接收到不正確的資訊，我們也進行調查當中，已指派王國材做督導跟調查，「如果有疏失，我們也會究責」。

(中時 )