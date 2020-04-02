觀光局主秘翹班害人染疫 林佳龍坦言「個案確實有隱瞞」 14:272020/04/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部主秘翹班害人染疫，部長林佳龍坦言「個案確實有隱瞞」（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局主秘與桃機服務中心張姓主任利用上班時間，接待主秘確診的兒子，連累基層員工及5歲幼兒染疫；觀光局對主秘及張姓主任各記一大過處分，並撤除主秘職務。部長林佳龍2日受訪坦言，第一時間個案疫調的資訊，確實有所隱瞞，目前調查當中。 林佳龍表示，疫調一定要非常的誠實、正確，顯然在第一時間指揮中心接收到不正確的資訊，我們也進行調查當中，已指派王國材做督導跟調查，「如果有疏失，我們也會究責」。 (中時 ) #林佳龍 #調查 #主任 #交通部 #觀光局 #主秘 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 快採檢觀光局主管！王國材：接觸者眾 13:122020/03/30 生活 兒喝咖啡害2人染疫 交部怒拔觀光局主管職務 16:002020/03/30 生活 觀光局主管叫下屬接小孩 交通部要拔官降調！ 16:272020/03/30 政治 接機染疫懲處擴大 旅服中心主管也記大過 15:372020/03/31 生活 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 心疼案269 林佳龍再開砲：該檢討的是他 19:452020/04/01 生活 政治熱門新聞 罷韓團體玩完了？！小英女孩看不下去爆真相 - 政治 豪捐千萬口罩！港媒驚：民進黨對陸連砍三刀 - 政治 蔡政府豪撒1千萬片口罩！徐巧芯大怒：台灣人活該？ - 政治 「武漢肺炎」該改口嗎？投票結果超嚇人！ - 政治 陳時中2022選台北市長？網反應讓人嚇一跳！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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