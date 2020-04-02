為配合中央流行疫情指揮中心制訂的社交距離注意事項，麗寶樂園渡假區除自主加強防疫，樂園推出防疫五大招，引導遊客保持安全社交距離；麗寶Outlet Mall也調整美食街3分之1座位至戶外區，麗寶福容大飯店則祭出量測體溫、消毒與登記顧客資訊，用餐座位改為梅花座等，在疫情期間保障消費者與遊客安全。
麗寶樂園表示，自疫情開始即全面要求第一線人員配戴口罩、測量體溫，加強環境消毒工作外，也推出「防疫5大招」規定。「排隊」排隊處設置地貼，標示間隔距離；「設施」非同組客人不共艙，座位間隔安全距離。
「劇場」入場觀眾量測體溫與雙手噴酒精消毒，並由工作人員引導至設好間距的梅花座，確實與鄰座觀眾保持一定距離；「餐廳」撤除部分桌椅，拉大餐廳座位間距；「消毒」設施環境定期消毒，酒精供遊客自主使用。
麗寶Outlet mall除加強環境消毒與人員衛生，美食街原本共有千個用餐座位，不但將3分之1移至戶外區，也拉大室內用餐間距；麗寶福容大飯店針對住房與餐廳客人，於入住或入場時登記顧客資訊，協助量體溫與用酒精消毒，用餐座位改以梅花座，保持安心的用餐距離。
(中時 )
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