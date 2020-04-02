清明養生茶飲 「白芍甘草茶」柔肝舒肝。（圖／郭大維醫師）

20200330_品茶好時光_清明

清明連假宅在家，除了吃潤餅、追劇外，也別忘了「養生」！由於春天對應的臟腑是肝，因此肝氣在此時節會特別旺盛，若肝氣太旺，就容易影響脾胃，引起不適，因此中醫師推薦一款有養生茶飲。

清明一般是在4月4日或5日，中醫師郭大維分享，在此節氣中肝氣最為旺盛，但若干氣太旺，就容易影響脾胃，導致腸胃不適，甚至引起消化吸收異常的狀況，因此推薦可以嘗試做「白芍甘草茶」來養生。準備材料有，甘草5g、白芍10g、茵陳10g、紅棗2-3顆，製作方式很簡單，只需以1公升水熬煮10分鐘後，即可飲用。

郭大維醫師解釋，白芍具有平肝益脾的功效，而甘草可以補氣益脾，再加入可以清利濕熱的茵陳， 這款茶飲能幫助柔肝止痛、平抑肝陽，同時也能舒緩肌肉緊繃、鎮定情緒。

郭大維醫師也提醒大家，「清明」是個陽氣旺盛、肝火旺盛的節氣，可以說是非常容易上火的時節，建議清明節氣的飲食、養身都宜以降壓減脂、平衡肝火為主。盡量不要補肝過度，以免肝火過旺造成身體不適。

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(中時電子報)