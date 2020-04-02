中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，針對網路流傳「別出門，端午節(6月25日)過後，再看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已！出門前想想你家人，別連累家人，能不出門就不出門，大家一起轉發吧！這是一場戰役，不是兒戲，收起你盲目的自信和僥倖心理，也收起你事不關己高高掛起的態度，在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點讚！求轉發！ —陳時中」等訊息，指揮中心嚴正澄清這是假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，疫情相關資訊請以指揮中心對外公布訊息為主，以免觸法遭罰，並造成社會恐慌。

指揮中心再次呼籲，該中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊應以指揮中心對外公布訊息為主。民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。

指揮中心表示，民眾若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)。

(中時 )