清明連假首日，各區公墓、生命紀念館未見往年掃墓人潮，桃園市長鄭文燦2日前往大園生命紀念館視察相關防疫措施，指出桃園市府提早在228連假起鼓勵民眾提早、分流掃墓，明顯看到連假人潮有效分散，然而4日、5日可能人潮會增加，也要求工作人員做好相關防疫工作。
鄭文燦說，市府殯葬管理所及各區公所，為避免市民清明祭祖同一時間群聚，自2月28日起延長清明掃墓服務期間，例假日也提早開放市民祭拜，並管制入塔人數，落實分流、分時管制人數及量測體溫防疫原則。
他也說，大園生命紀念館推出視訊祭拜服務，讓民眾祭祖更方便，也兼顧防疫安全，值得其他生命紀念園區效法；4月4日及5日仍是民眾祭祀掃墓高峰期，市府將加強人員入園、入塔管制及量測體溫等措施，讓民眾祭祖更安心。此外，中央流行疫情指揮中心已於1日宣布違反居家檢疫規定1次即送集中檢疫，將由民政局加強宣導。
(中時 )
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