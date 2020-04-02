為加強邊境檢疫，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，自明天起，入境旅客若有發燒及呼吸道症狀除一律採檢外，亦將專車載到指定地點案置，等待採檢結果，目前入境人數一天已降到1500人左右，約有100人左右有症狀。

(中時 )