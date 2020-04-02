明起入境有症狀者 採檢後集中等待結果 14:412020/04/02 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為在桃園機場第二航廈入境管制區內，一群從美國搭機返台的旅客，正在排隊查驗健康聲明書。（本報系資料照／范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為加強邊境檢疫，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，自明天起，入境旅客若有發燒及呼吸道症狀除一律採檢外，亦將專車載到指定地點案置，等待採檢結果，目前入境人數一天已降到1500人左右，約有100人左右有症狀。 (中時 ) #採檢 #等待 #有症狀者 #加強 #邊境 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 第2波境外移入高峰 彰化11天增加9例 11:052020/03/30 生活 觀光局主秘採檢結果出爐 全陰性沒事 15:052020/03/31 生活 聯新國際醫院支援機場採檢站 4位院長輪值大夜班 18:172020/03/31 生活 肺炎須採檢 味嗅覺異常要通報 04:102020/04/01 生活新聞 北市籲中央 採檢歐美移入應比照從大陸移入規格 11:482020/04/01 生活 李四川力挺侯友宜：高市府也支持入境全面採檢 22:122020/04/01 政治 輸入性無症狀者 兩岸須嚴防 04:092020/04/02 焦點新聞 專家建議 居家檢疫同住者也採檢 04:102020/04/02 生活新聞 台應嚴防 無症狀者境外輸入 04:102020/04/02 兩岸要聞 第二架湖北類包機 1女發燒送醫3人須重採 10:042020/04/02 生活 生活熱門新聞 北部高級社區淪陷！陳時中：女保全確診 感染源不明 - 生活 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 直播》國內新增10例確診 8例境外移入、2例本土 - 生活 宅神真的爆炸了！837字重批林坤源：根本國賊 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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