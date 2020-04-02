衛生福利部基隆醫院院長林慶豐提醒民眾，去醫院，多數醫院都有設置口罩專用丟棄桶，離開時可把口罩丟入專用桶內。（吳康瑋攝）

基隆市衛生局指出，若有民眾隨意丟棄，將可依違反廢棄物清理法告發，丟一個可罰1200元到6000元，並可按數量來累計告發。（吳康瑋攝）

衛生福利部基隆醫院院長林慶豐提醒，非必要儘量避免前往密閉空間或人多之公共場所，同時務必佩戴口罩及勤洗手。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情攀升，全民排隊狂搶口罩，但每天使用完的口罩要如何丟棄，對此，基隆市衛生局指出，用過的口罩要將內側的接觸面對摺包起來，依一般垃圾丟進垃圾桶即可，並且若有民眾隨意丟棄，將可依違反廢棄物清理法告發，丟一個可罰1200元到6000元，並可按數量來累計告發，會請環保人員用密錄器加強蒐證，民眾也可拍照錄影檢舉。

基隆市環保局表示，有的民眾誤以為一般口罩可回收，收集後放入資源回收車，讓清潔隊員心驚膽跳，小心取出後才丟棄，對此，衛福部表示，目前一般使用過的口罩皆視為「一般廢棄物」來處理，請民眾務必要把口罩好好丟到垃圾桶內，以免病菌擴散，形成防疫破口，並強調，民眾亂丟的口罩對衛生的影響比沒戴口罩更可怕。

衛生福利部基隆醫院院長林慶豐也提醒，連假開始，可以視情況適時至戶外活動，但須作好個人防護措施，若非必要儘量避免前往密閉空間或人多之公共場所，同時務必佩戴口罩及勤洗手，保持良好的個人衛生習慣，不只有醫護人員，而是大家一起為了守住疫情、守住健康而努力，他並強調如果去醫院，多數醫院都有設置口罩專用丟棄桶，離開時可把口罩丟入專用桶內，讓院方一併以醫療廢棄物處理。

(中時 )