新冠疫情重創觀光內需產業，業者紛紛呼籲壽險等房東能給予降租、緩繳優惠，保險業卻受限投資不動產收益門檻規定，難以配合，對此，金管會2日宣布，保險業共體時艱，提供受疫情影響租戶租金優惠，可以專案報核，排除在收益率門檻2.095％外，全案實施至明年6月30日止。

肺炎疫情擊民生消費，餐飲、觀光、零售業業績大幅下滑，許多中小企業也受創，日前，壽險業爭取金管會調降最低收益率門檻，至少兩碼，讓房租可以順勢調降租金，減低企業租戶負擔。

金管會今表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎衝擊，昨日邀產、壽險公會及保險業者就降低受疫情影響不動產承租戶租金負擔，導致其持有投資用不動產未符合「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」的處理方向研商，並決議三大處理原則。

首先，由各保險公司評估承租戶受疫情影響情形，個案與承租戶協商提供租金緩繳、展延、降低租金等協助措施。

其次，保險公司對現已達可用狀態並已訂有租約的不動產提供承租戶相關租金協助措施標的，可依處理原則規定，向金管會專案報核，適用暫行措施期間以明年6月30日為屆滿日。各公司申請報核時點，可依各公司依實際降租作業辦理情形，採事後報核方式辦理。

最後，申請適用暫行措施不動產標的，在適用期間內，出租率及收益率無須列入依規定應逐月檢視符合認定標準的標的範圍，以利保險業者與承租戶協商協助措施。

(中時 )