新冠病毒疫情衝擊台灣社會，也讓失業人口漸增，新北市長侯友宜說，其實新北市早就跟中央配合，準備跟中央爭取1000個職缺，每個職缺最低小時的時薪是158元，每個月可以80個小時。釋放1000個協助政府各機構的防疫工作職缺，多數為行政事務。

新北市政府勞工局則表示，除了透過勞動檢查督促雇主遵守勞動法令，更進一步提供受疫情影響的勞工短期就業機會、義務律師陪同勞資爭議調解，也針對因疫情卻能實施「勞工友善家庭」措施的雇主，發放獎勵金。

勞工局長陳瑞嘉強調，在就業服務部分，將釋出短期就業津貼服務計畫職缺，勞工須因新冠肺炎疫情影響，經由就業服務站台輔導推介至計畫職缺者，每月提供工作津貼最高2萬7808元(時薪158元，每月22個工作天，不超過176小時)，最長6個月的工作，即時協助勞工紓解經濟壓力。

至於勞資關係部分，將擴大「義務律師免費代理調解服務」的適用對象，擴增到因疫情衍生勞資爭議的勞工。即日起，除了弱勢勞工可透過義務律師，擔任勞工代理人協助解決紛爭，因防疫隔離或疫區出差，衍生的工資或終止勞動契約爭議而申請調解的勞工，勞工局將主動指派律師擔任勞工代理人，陪同勞工參與勞資爭議調解，協助勞工解決紛爭。

針對獎助雇主促進勞工權益部分，今年度開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，特別將109年2月底前因防疫提供勞工友善家庭措施，如有薪防疫照顧假的企業主，納入獎勵範圍，如雇主辦理優於法令規定的職場友善措施，經審核通過，每項獎勵措施將給予1萬元獎勵金。

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(中時電子報)