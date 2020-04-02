樂天桃猿Rakuten Monkeys迎接4月11日新球季，無奈受到疫情影響，球迷朋友難免憂愁，為了提振10號隊友士氣，感受「樂」力，桃猿推出「超前部署 桃猿最罩」企劃，繼桃猿男兒版布口罩外，第二波Rakuten Girls樂天女孩版布口罩前仆後繼，陪10號隊友一路直到光明重現。

造型布口罩第二波推出Rakuten Girls版造型口罩，含彩香、河潤在內24位Rakuten Girls全成員皆接受預購，覺得桃猿真香，真的想嘴！ Rakuten Girls「超前部署 桃猿最罩」一般布口罩，材質為聚脂纖維並在台灣製造（本口罩為一般口罩，有助造型穿搭、保暖或防髒等）。

除了桃猿男兒、Rakuten Girls造型布口罩外，「Rakuten Monkeys X 淨對流Xpure」抗霾布織口罩同步超前登場，淨對流Xpure品牌的口罩本體通過CNS15980國家抗霾認證B級(防護氣密>88%、鹽霧過濾>95%、油霧過濾>90%)；所使用濾材亦取得CNS14755口罩防護效率>95%、CNS14775濾菌效率>99.9%之成果。濾材使用疏水性奈米纖維堆疊織成，不依賴靜電，具優秀的防潑水能力，並可耐受重複水洗達200次。

「Rakuten Girls版」造型布口罩將於4/10至4/13在樂天市場接受預購，預計在4/29起陸續出貨；「Rakuten Monkeys X 淨對流Xpure」抗霾布織口罩首波200個也將於4/10在樂天市場上架，預計在4/13起陸續出貨。「超前部署 桃猿最罩」計劃準備Rock You everyday絕不懈怠！

(中時 )