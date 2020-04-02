遊客排隊入場時先量測體溫，留下聯絡資料再噴酒精消毒後才能入園。(莊曜聰攝)

替蘭花業者紓困，山上花園水道博物館提供場地行銷蘭花。(莊曜聰攝)

市長黃偉哲與粉絲拍照互動時，示範室外安全社交距離。(莊曜聰攝)

連續假期首日，雖然天氣陰雨，台南市戶外觀光景點仍湧現出遊人潮，今天是市府實施景點實名制的第2天，市長黃偉哲也前往山上水道花園博物館視察實名制施行狀況，並替業者行銷蘭花，一早山上水道花園博物館就湧入上千遊客，對於制度都相當配合，黃偉哲說，面對疫情超前部署，以後就不用「燒錢部署」，這項措施也讓民眾能放心出遊，防疫也要透透氣。

4月1日起台南市赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等4處經典古蹟區，還有虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、南瀛天文館等3處特色景點，以及1661台灣船園區、左鎮化石園區、水交社文化園區、山上水道花園博物館等4處新興景點，遊客入內需量測體溫、消毒，並登記姓名、電話等資料，否則不許進場。

山上水道花園博物館上午一開園就有不少民眾排隊等候進入，除了台南市民外，也有來自高雄、台中、台北、新竹等地的外縣市遊客，遊客陳小姐一行人從台北南下，到場才知道採取實名制，但僅是留下聯絡資料，若是一家人也只要派代表填寫就可以，這樣玩起來也安心，並不會造成困擾。

黃偉哲指出，室內環境與戶外空曠處針對防疫的需求強度不同，為了預防萬一，台南景點採取實名制登記留下遊客資料，未來若有防疫需求，公部門也有資料可聯繫民眾，相信這措施對於遊客安全更有保障。

現在正值蘭花產季，但受到新冠肺炎疫情衝擊，蘭花外銷受阻，山上花園水道博物館也與在地蘭花業者合作，提供場地行銷蘭花，除了平價的品種外，也展示有特殊香味的蘭花，文化局表示，連續假期民眾前往水道博物館，不妨帶一盆高雅的蘭花回家。

(中時 )