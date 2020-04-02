未免成為防疫破口，基隆市政府將兒童節盛事「基隆童話藝術節」延後至夏天再舉行，並指出，絕對不會忘記、取消。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

未免成為防疫破口，基隆市政府將兒童節盛事「基隆童話藝術節」延後至夏天再舉行，並指出，絕對不會忘記、取消。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

未免成為防疫破口，基隆市政府將兒童節盛事「基隆童話藝術節」延後至夏天再舉行，並指出，絕對不會忘記、取消。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

未免成為防疫破口，基隆市政府將兒童節盛事「基隆童話藝術節」延後至夏天再舉行，並指出，絕對不會忘記、取消。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

未免成為防疫破口，基隆市政府將兒童節盛事「基隆童話藝術節」延後至夏天再舉行，並指出，絕對不會忘記、取消。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

「基隆童話藝術節」每年兒童節都會在基隆港微笑港灣舉辦，更是在地大小朋友兒童節最期待的盛事，近年聲名遠播，連不少外縣市民眾時間一到就會打電話來洽詢，但今年因疫情關係避免群聚，基隆市政府於2日宣布將活動延至8月8日舉行，並改在八斗子潮境公園架設舞台來舉辦，請市民朋友們再耐心等等。

市府表示，「基隆童話藝術節」至今為止已舉辦14年，每年都在兒童節連假的期間展出，去年就將9隻大型巨偶裝置在市區海洋廣場周遭或建物上，更曾有超過10公尺高的雷克斯龍、圓頂龍、15公尺高的虎克船長、皮諾丘及大海獅等巨型戲偶出陣，架設在港邊的逗趣模樣相當吸睛，深受大、小朋友們的歡迎。

市府指出，今年為避免大型群聚活動造成防疫破口，市府將一系列的兒童節活動都順延了，但絕對不會因此忘記、取消，請市民朋友拭目以待，市府說，今年夏天將邀請大家再一起安全的擁抱基隆的山與海，以藍天白雲為幕、青青草地為舞台，伴隨大海的聲音，到美麗的潮境公園來參加「基隆童話藝術節」，到時將會以「勇闖海子島」為主題，讓大、小朋友一同擁抱童心，化身大海的孩子，在八斗子一帶展開豐富有趣的冒險。

(中時 )