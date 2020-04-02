陳朝強在排隊路線上，畫了一些格子，增加民眾的排隊間距，來減少群聚感染的風險。（吳建輝攝）

福井食堂陳朝強說，現在能做生意已經很不容易了，希望大家能夠配合店內的相關防疫措施，一起來挺過新冠肺炎疫情。（吳建輝攝）

彰化鐵道文物收藏家陳朝強，在社頭鄉經營主題餐館福井鐵路食堂，吸引無數鐵道迷前來朝聖，受到新冠肺炎影響，疫情日漸嚴峻，食堂從今天起將停止內用服務，福井食堂陳朝強說，現在能做生意已經很不容易了，希望大家能夠配合店內的相關防疫措施，一起來挺過新冠肺炎疫情。

陳朝強表示，停止內用服務算是超前部署，從今天開始只供應外帶，不讓客人在店內用餐，另外也在排隊路線上，畫了一些格子，增加民眾的排隊間距，來減少群聚感染的風險，因為現在口罩取得還是不易，因此沒有辦法要求所有民眾都戴口罩，所以加大排隊間距，另外也開啟電動窗，保持空氣流通。

陳朝強說，食堂的二、三樓其實是鐵道文物館，在疫情剛爆發時就將二樓的文物館暫停對外開放，來減少感染機會，店內用客人大概佔營業額３成，長久的考量下，還是決定要停止內用服務，損失３成也沒有辦法覺得可惜，因為現在能做生意就已經很不容易了，希望民眾體諒。

陳朝強強調，非常時期也只能用這種非常的做法，希望大家就把這波疫情擋住，第一波縣府衛生局與警察局都相當努力在阻擋，這波清明節連假，只能靠大家做起，希望不管是返鄉掃墓的民眾，還是外地遊客，到這邊來都能配合相關防疫作為。

(中時 )