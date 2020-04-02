新冠肺炎疫情延燒至全球，截至目前美國確診人數已突破20萬例，其中有至少4000人死亡。而曾創作和製作電影《K歌情人》的好萊塢音樂人亞當斯勒辛格（Adam Schlesinger）2日也被證實，他因新冠肺炎在上月31日逝世。

亞當斯勒辛格曾為多部知名影視配樂作曲，《K歌情人》主題曲《Way Back Into Love》就是他所創作，由湯姆漢克斯（Tom Hanks）在1996年自導自演電影的《擋不住的奇蹟》中的主題曲《That thing you do》也是他所寫，他曾獲得過一座葛萊美獎、多座艾美獎，以及也曾入圍東尼獎和奧斯卡獎。

根據《CNN》報導，亞當斯勒辛格在2日被證實因新冠肺炎，於3月31日不幸逝世，他的律師也表示，亞當斯勒辛格因新冠肺炎入院後，期間情況曾稍微好轉，最後仍不敵病魔離開。也曾罹患新冠肺炎的湯姆漢克斯得知消息後，在推特上表示，「這世界沒有亞當·斯勒辛格的音色，就成不了《擋不住的奇蹟》，他是獨一無二的，但因為新冠肺炎失去他…多令人哀傷的一天。」

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(中時電子報)