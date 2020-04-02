樂天百貨瀋陽店將於30日閉店，在這家樂天百貨關閉後，樂天百貨在大陸將僅剩成都環球中心店1家門店。樂天百貨瀋陽店在閉店通知中表示，由於相關行業和市場環境的影響，商店面臨的困境逐漸增加且不可逆轉，因此決定閉店，樂天百貨並表示，1日起商場關閉停車場服務，會員卡內積分可於30日前到店兌換，儲值卡尚有未消費餘額的顧客可辦理退卡業務。

《新京報》報導，據了解，樂天百貨瀋陽店於2014年5月31日正式開業。這是樂天集團在大陸開設的第五家百貨商店、在海外開設的第七家百貨商店。2017年「薩德」事件後，樂天集團旗下的樂天瑪特（LOTTE MART）在大陸的門店陸續停業，2018年底退出大陸市場，樂天百貨也不斷收縮大陸業務，2018年年底到去年3月，樂天百貨在天津的兩家門店先後關閉。

而據WEGO嘉禾天地官方微信公眾號消息指出，南韓樂天集團與威高集團去年初達成協議，將其樂天百貨店的權益100％轉讓給威高集團，威高集團旗下的嘉禾天地全面接管其原有的百貨零售業務，南韓樂天集團旗下樂天百貨已正式撤出威海市場，在樂天百貨瀋陽店關閉後，樂天百貨在大陸將僅剩成都環球中心店一家門店。

(旺報 )