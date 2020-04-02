台北市長柯文哲（左一）與副市長黃珊珊（左三）2日參加竹子湖海芋季。（北市產發局提供／張穎齊台北傳真）

台北市長柯文哲撐雨傘看海芋。（北市產發局提供／張穎齊台北傳真）

新冠肺炎疫情延燒，讓許多民眾因為恐慌而不敢出門，但北市府表示，其實走向戶外、親近大自然，享受潔淨清新的山中幽靜，是有助於舒緩防疫期間所帶來的憂慮及恐慌感。「2020竹子湖海芋季及繡球花季」於3月27日正式開始，市長柯文哲2日也前往參觀，歡迎民眾趁連假期間外出走走、踏踏青。

北市產業發展局指出，竹子湖海拔約670公尺，曾經是火山堰塞湖，湖水退去後留下肥沃的土壤，形成典型的農村聚落，近年來結合在地花卉等產業與自然、人文等資源，於去年成為北市第3個休閒農業區「竹子湖休閒農業區」，是一個非常適合深度體驗「賞花、溪遊」及拍美照的好地方。

柯文哲表示，因竹子湖得天獨厚的氣候條件，以及坐擁豐沛潔淨的山泉水源，成為蘊育「海芋」成長的最佳環境，特別感謝北投農會與七星農業發展基金會的用心，更感謝竹子湖地區的農民們，將生活中熟悉的場景，打造出10處溫馨又趣味的海芋IG打卡點，豐富市民朋友的視覺感受。

柯說，順道走訪竹子湖的步道群，望著遠處雲霧繚繞、壯闊風景的小油坑，倘佯在竹子湖的山光自然美景中，多麼心曠神怡，歡迎市民朋友不妨趁著花開季節來一趟竹子湖，遠離市區，來場白色海芋之旅。

柯也提醒，在防疫期間，只要做好勤洗手、戴口罩、保持社交距離等相關防疫措施，也是可外出體驗農村的自然與悠閒氣氛，感受大口呼吸新鮮空氣的暢快，另外特別叮嚀，需要自我隔離、居家隔離或居家檢疫的人，一定要落實自主管理，保護自己也保護別人。

(中時 )