今年才擠下蟬連香港首富多年的李嘉誠，成為新香港首富的李兆基，如今傳出他的外孫李建中，原本在美國工作，回港後被確診新冠肺炎，目前正在醫院接受隔離治療。

公開資料顯示，李兆基長子李家傑至今未婚，2010年，他到美國請代理孕母產子，為李兆基添了3個孫子。次子李家誠2006年花費近30億台幣迎娶藝人徐子淇，此後徐子淇生下了兩女兩男，被稱為「嫁入豪門的典範」。此番李建中被確診感染後，徐子淇也一度衝上熱搜。

據新加坡《聯合早報》報導，香港恆基地產發言人稱，在美國工作的李建中3月18日返港，當時沒有病症，回到香港後，在自己位於新界的住處隔離，為安全起見，到仁安醫院檢查後確診，目前正在醫院隔離，並沒有接觸包括李兆基在內的家人，預料很快將可以出院。

2019年5月，91歲的李兆基正式卸任一手創建的恆基地產主席職務，只保留執行董事的職務。他費盡一輩子心血創辦的恆基千億帝國，將由兩個兒子接管。大兒子李家傑負責大陸地產業務，二兒子李家誠負責香港地產業務。

相較於兩個兒子的媒體曝光度，李兆基的三個女兒十分低調，李兆基很少提起。據報導，李兆基有5男孫、2女孫、1外孫和3外孫女，李建中是李兆基的唯一的外孫，頗受寵愛。

這次被確診新冠的李建中是李兆基大女兒李佩雯的兒子，雖然李兆基把家產分給了兩個兒子，但李佩雯也是很獨立的商界女強人。據公開資料顯示，李佩雯的丈夫李寧是浙江第一銀行創辦人的後代，結婚不久，夫妻二人都在恆基助父親一臂之力。李寧在恆基集團特別計劃部任總經理，專門掌管百貨和酒店業務。

(中時電子報)