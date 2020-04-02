清明連假首日，往花東方向的交通2日凌晨壅塞，民眾紛到空曠的花東遊玩，媒體詢問交通部長林佳龍看法，林回應，花東住房率佔七、八成，站在交通部長位置，且主管觀光業務，畢竟經濟還是要維持，只要在適當範圍，我想是可以的。

林佳龍表示，花東住房率也相當高約佔七、八成，只要做好自己健康的一些防護的，管理好公共衛生還是可以出門，畢竟經濟還是要維持，尤其是觀光發展，我站在交通部長就是主管觀光業務，認為只要在適當的範圍，我想是可以的。

林佳龍補充，清明連假，很多人掃墓沒有搭大眾運輸就自己開車，但高速公路的車流量相對過去的清明連假是比較少，特別在一些特定的路段，像往宜蘭方向是比較塞一點，不過也都在可以控制範圍內。

林佳龍說，服務區都有做好防疫規定，包括紅外線、體溫量測儀器，服務區的水龍頭也都完全是感應式的，也請民眾多利用1968APP再上路。另外也實施高乘載、分流等，還有特定的時間打折，請民眾多多利用。

(中時 )