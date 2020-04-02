新冠肺炎(COVID-19)疫情當前，為了有效防疫，世界衛生組織(WHO)努力宣導勤洗手、維持社交距離等政策。不僅如此，為防疫緣故不少人都減少外出吃飯、出遊，以及降低前往人潮密集處，因此增加了在家時間，這也讓玩遊戲、追劇這類宅經濟也趁勢興起。WHO 趁勢也發起了 #PlayApartTogether 活動，邀請遊戲公司可以增加遊戲誘因，提高民眾待在家裡的意願。而知名遊戲 Candy Crush Sage 的開發商 King 也加入了此活動，4/5 前全球用戶都可以體驗「無限愛心」的美好福利！

知名遊戲開發商 King 響應 WHO 的 #PlayApartTogether 活動，宣布在 4 月 5 日前，旗下七款手機遊戲都提供無限愛心的機制。除了居家檢疫、居家隔離的民眾可以善加利用，其他沒有受此限制的消費者，也可以把握清明連假期間，重溫由 King 所開發的手游七款遊戲：– Candy Crush Saga、Candy Crush Soda Saga、Candy Crush Jelly Saga、Candy Crush Friends Saga、Farm Heroes Saga、Bubble Witch 3 Saga、Pet Rescue Saga、Social media embed code。

We’ve partnered with @WHO to encourage our players to #PlayApartTogether. The best thing we can do to protect one another is to spend some time apart and follow physical distancing guidelines. To help, we’re offering unlimited lives across most of our games until 5th April pic.twitter.com/aExzeHZTHf — Candy Crush Saga (@CandyCrushSaga) March 31, 2020

舉 Candy Crush Saga 為例，原本的遊戲機制是一個人有五個愛心(五條命)，如果闖關失敗，則會消耗一個愛心。需等待 30 分鐘才會自動補充一個。如果五個愛心都用盡，除了等候系統自動回補，還可以透過付費購買的方式快速補充。不過因為加入 #PlayApartTogether，4 月 5 日前，玩家都不需等候系統回補，在闖關失敗的情況下，也不會消耗愛心，等於擁有持續無限續命的福利。

WHO 發起的 #PlayApartTogether 活動，除了 King 之外，動視暴雪(Activision Blizzard)、Twitch、Big Fish Games、Unity、Riot Games、YouTube Gaming 和 Zynga 等也都有加入。使用者可以多多探索挖掘，或許在防範新冠肺炎期間，會不時發現以往所沒有的遊戲優惠。

(中時電子報)