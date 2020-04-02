新冠肺炎(COVID-19)疫情當前，為了有效防疫，世界衛生組織(WHO)努力宣導勤洗手、維持社交距離等政策。不僅如此，為防疫緣故不少人都減少外出吃飯、出遊，以及降低前往人潮密集處，因此增加了在家時間，這也讓玩遊戲、追劇這類宅經濟也趁勢興起。WHO 趁勢也發起了 #PlayApartTogether 活動，邀請遊戲公司可以增加遊戲誘因，提高民眾待在家裡的意願。而知名遊戲 Candy Crush Sage 的開發商 King 也加入了此活動，4/5 前全球用戶都可以體驗「無限愛心」的美好福利！
知名遊戲開發商 King 響應 WHO 的 #PlayApartTogether 活動，宣布在 4 月 5 日前，旗下七款手機遊戲都提供無限愛心的機制。除了居家檢疫、居家隔離的民眾可以善加利用，其他沒有受此限制的消費者，也可以把握清明連假期間，重溫由 King 所開發的手游七款遊戲：– Candy Crush Saga、Candy Crush Soda Saga、Candy Crush Jelly Saga、Candy Crush Friends Saga、Farm Heroes Saga、Bubble Witch 3 Saga、Pet Rescue Saga、Social media embed code。
舉 Candy Crush Saga 為例，原本的遊戲機制是一個人有五個愛心(五條命)，如果闖關失敗，則會消耗一個愛心。需等待 30 分鐘才會自動補充一個。如果五個愛心都用盡，除了等候系統自動回補，還可以透過付費購買的方式快速補充。不過因為加入 #PlayApartTogether，4 月 5 日前，玩家都不需等候系統回補，在闖關失敗的情況下，也不會消耗愛心，等於擁有持續無限續命的福利。
WHO 發起的 #PlayApartTogether 活動，除了 King 之外，動視暴雪(Activision Blizzard)、Twitch、Big Fish Games、Unity、Riot Games、YouTube Gaming 和 Zynga 等也都有加入。使用者可以多多探索挖掘，或許在防範新冠肺炎期間，會不時發現以往所沒有的遊戲優惠。
(中時電子報)
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