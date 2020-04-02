「2020神岡馬」改為「線上馬」，跑者利用手機APP自主挑戰，再將公里數成績截圖上傳至指定雲端，即可領取完賽禮及證明。（主辦單位提供／王文吉台中傳真）

「2020神岡馬」改為「線上馬」方式舉行，跑者將公里數成績截圖上傳至指定雲端，即可領取獎牌、完賽禮及特別禮等。（王文吉攝）

「2020神岡馬」針對全馬組、超半馬及挑戰組跑者，贈送完賽禮「智能體重計」。（王文吉攝）

「神岡馬」公益賽事鼓勵跑者捐出100元晶片押金做慈善。（主辦單位提供／王文吉台中傳真）

「2020神岡馬」遇上疫情攪局，主辦單位決定改成「線上馬」，鼓勵跑者利用手機APP自主挑戰，再將公里數成績截圖上傳至指定雲端，即可領取完賽禮及證明，至於退賽跑者將會全額退費。雖然「神岡馬」停辦，仍延續公益精神，4月8日將捐贈600餐盒給台中榮總醫護。

「2020神岡馬」國際同濟會台灣總會台中區神豐會全國公益馬拉松原定3月22日舉行，共有4000多人報名，包括完賽獎牌、跑衣、涼感巾、智能體重計等完賽禮，以及運動多功能包、運動腰包、保溫杯等特別禮都已備齊。但新冠肺炎疫情蔓延全球，主辦單位考量跑者及志工的健康安全，決定改成「線上馬拉松」。

承辦賽事的貝斯特公司執行長陳撼宇說明，跑者可利用手機運動app紀錄成績，自己找時間、找地方，自主挑戰全馬、半馬、挑戰、樂活等各組公里數，跑完之後把成績上傳「神岡馬」指定雲端，即可領取完賽證明及完賽禮。

陳撼宇強調，防疫是一時但運動是一輩子，為勉勵大家及回饋支持者，會依照不同組別，額外贈送加碼禮，當然，變換為「線上馬拉松」方式一定會有跑友不習慣，欲退賽的跑者將會全額退費，不扣任何行政手續費。

神豐國際同濟會自2016年發起「神岡馬」公益賽事，5年來共捐贈超過65萬元，今年主題「讓愛延續」，遇上新冠肺炎疫情爆發，主辦單位不忘初心，先拋磚引玉，贈送星級版的「防疫醫護暖心餐盒」給第一線防疫人員。

陳撼宇預告，4月8日上午11時神豐國際同濟會長王志國將率領全體會員，準備600份「醫護暖心餐盒」作為第1批贈送給台中榮民總醫院的醫護人員，感謝他們站在第一線守住疫情蔓延，也期望結合所有跑者及同濟會的愛心，陸續將送出第2批、第3批等更多的暖心餐。

陳撼宇說，我們沒有辦法做偉大的事，但我們可以用偉大的愛做每一件小事，原報名「神岡馬」的跑友可以透過捐贈100元晶片押金來做慈善，報名網頁有開放選項可以自由捐贈。

(中時 )